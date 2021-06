Dieren nipt van verdrinkingsdood gered in Lanaken: “Het was gewoon de hel”

Maasmechelen/Dilsen Familie Conings wil crematie verhinde­ren, begrafenis­on­der­ne­mer met dood bedreigd

26 juni De familie van Jürgen Conings heeft vrijdag een deurwaarder naar het uitvaartcentrum gestuurd met de vraag om het lichaam van Conings te mogen zien. Ze willen ook een onafhankelijke autopsie, maar de rechter in kortgeding besliste dat ‘een waardig afscheid’ voldeed en dat het tonen van het lichaam niet nodig was. “De familie weet nu niet met zekerheid of het wel om Conings gaat", zegt Carine Knapen, advocaat van de familie. De begrafenisondernemer krijgt intussen ook al doodsbedreigingen uit onbekende hoek.