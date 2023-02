Dealer (24) riskeert vijf jaar cel voor grootschalige drugshandel met 13 kompanen: “hij schakelde afnemers in als drugsrunners”

LEVENSVER­HAAL. Carnavalsi­coon Gilbert Opsteyn (82) overlijdt net voor carnavals­week: “Als hij kon, feestte hij op zijn 100ste nog mee”

“Gilbert was er altijd en overal”, zei burgemeester Raf Terwingen over zijn Maasmechelse ere-burger. Gilbert Opsteyn (82) is een carnavalsbegrip in het Maasland, gekend door duizenden inwoners als clown, uitdrager van het dialect en sociaal beest pur sang. De geboren Mechelaar stierf net voor dé carnavalsweek en was er nog zo graag bij geweest. Zijn kinderen Karmen en Peter blikken terug op een rijk leven. “Papa heeft duizenden mensen laten lachen, maar droeg soms een stil verdriet met zich mee.”