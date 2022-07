De gezelligste oldtimermeeting van de Benelux! Iedere dinsdag Vintage Chroom Meeting in Lanaken

Hasselt Limburgs koppel Dorien (28) en Jordy (30) openen cardgame­shop in Hasselt: “Meteen 50 klanten die voor Pokémon in de rij stonden”

Goed nieuws voor Hasseltse fans van Pokémon en alles daarrond, want vanaf dit weekend heeft de Demerstraat een splinternieuwe cardgameshop. Het Limburgse koppel Jordy Daniëls (30) en Dorien Cuypers (28) zorgen daar voor de uitbating én jarenlange expertise. “Ik herinner me nog goed hoe ik zelf als kleine jongen Pokémonkaarten op de speelplaats ruilde”, lacht Jordy. “Dit is voor ons een droom die uitkomt.”

