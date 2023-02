De Brikkebekkers halen Braziliaans carnaval naar Rekem

Lanaken Nieuwe methode zorgt voor leesple­zier bij kinderen met een beperking

Sinds kort is er een nieuwe leesmethode op de markt om kinderen met een beperking, kansarme leerlingen of met een andere thuistaal vlotter te leren lezen. Dat gebeurt aan de hand van 60 leuke prentenboeken met picto zinnen. Het systeem is bedacht door de zussen Carita en Livia De Vos. Voor de illustraties deed men beroep op 12 vrijwilligers. Eén ervan is Gwen Martens uit Lanaken.