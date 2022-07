Danny Vanderhoven kookt tijdelijk bij vijfsterrenhotel ‘Botanic Sanctuary Antwerp’: “Dit is thuiskomen”

Lanaken Mister Mora, Marcel Mourmans, overleden

Oprichter van Mora snacks Marcel Mourmans is dinsdagavond op 85-jarige leeftijd overleden. Mourmans was vooral bekend als snackfabrikant Mora. Maar daarnaast ook nauw betrokken bij Thiessen Wijnkoopers in Maastricht. Verder was Mourmans meerderheidsaandeelhouder van GaiaZOO in Kerkrade.

13 juli