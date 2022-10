Danny Vanderhoven kookt op allerhoogste niveau

Lanaken-HasseltDat Ben Lambrechts bekend staat om het kruim der docenten naar de PXL te brengen is geen publiek geheim. Maar nu wist hij zelfs sterrenchef Danny Vanderhoven te overtuigen om de hoogste verdieping van de Xior-toren op smaak te brengen. Vanaf 15 oktober 2022 mag men zich in ‘Eleven E’ verwachten aan gerechten die letterlijk en figuurlijk ‘top’ zijn.

Danny: “Ik moest niet lang twijfelen toen ik de vraag kreeg. De locatie is ronduit fantastisch en de omstandigheden zijn ideaal. Ik heb de laatste tijd tal van aanbiedingen geweigerd omdat ze te groot waren. Maar met ‘Eleven E’ kan ik mijn eigen richting uit voor een select publiek. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 personen, wat mij de tijd en ruimte geeft om de gerechten tot in de perfectie te vervolmaken. Tegelijk kan ik zo ook het persoonlijk contact met de bezoekers behouden.”

PXL-directeur Ben Lambrechts is tevreden om Danny aan boord te krijgen. “Danny’s visie ligt ook volledig in lijn met wat wij als Hogeschool willen uitdragen: kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. We starten in eerste instantie voor drie maanden en kijken dan hoe we verder gaan.”

Great Gatsby

Of dames in ‘Flapperdress’ en mannen in krijtmaatpak moeten tafelen is niet duidelijk. Feit is dat het interieur in het weekend helemaal in ‘Great Gatsby’-stijl wordt omgetoverd. “De naam ‘Eleven E’ komt enerzijds van de ‘Elfde Liniestraat’, toch wel een van de meest bekende straten in Hasselt. Een beetje zoals 11th Avenue in New-York,” knipoogt Vanderhoven. “ Reken dus maar op een ruim aanbod van heerlijke cocktails en een reeks van geweldige hapjes. Alles met de ‘E’ van “Extra, Excentriek en Exquisiet!”

‘Eleven E’ is in het weekend open voor het grote publiek van 19 uur tem 01uur. De keuken sluit om 21 uur. Tijdens de week is ‘Eleven E’ voorbehouden voor groepen en bedrijven. Reserveren is verplicht: www.latelierdugout.eu