Dag van de jeugdbeweging: gratis hotdog en fuif

Hasselt/Lanaken Winterland Hasselt pakt uit met twee nieuwe attracties ondanks energiecri­sis: “Onze eerdere bezuini­ging werpt nu haar vruchten af”

De fors gestegen energieprijzen houden Winterland in Hasselt niet tegen, integendeel. Zo pakt de organisatie vanaf 18 november uit met de splinternieuwe attracties WinterWonderExperience en de Almhütte, waar je tot rust kan komen in de sfeer van een Oostenrijkse bergchalet. “Die uitbreiding is mogelijk dankzij energiebesparende maatregelen die we al langer nemen”, zegt organisator Maurice Schoenmaeckers.

17 oktober