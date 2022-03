Conceptnota lokaal beleid 2040 klaar

Daar kan iedereen terecht vanaf 19 uur om de nota in te zien en er informatie over te krijgen. Lanaken wil inzetten op slim verdichten. Momenteel is er een prognosegroei van gezinnen met 3,5 procent. Ook wil men een sterke economische positie verwerven in de grensregio. Er wordt ingezet op fiets- en wandelvriendelijk Lanaken. Het ruimtelijk beleid en het groen- blauw netwerk worden eveneens in kaart gebracht. De conceptnota ligt tot 13 mei a.s. ter inzage tijdens de kantooruren of men kan ze downloaden van het internet. Voor meer info: ruimte@lanaken.be of 089.730.769