CL-bacterie vastgesteld, kinderboerderij euthanaseert 13 geiten

Tiener die buschauf­feur in Genk bespuwt en toetakelt, toont berouw: “Ik heb een grote fout gemaakt, dat besef ik”

“Ik had niet mogen spuwen. Daarna kwam hij heel snel op me af en dan heb ik hem een aantal vuistslagen gegeven. Vijf of zes, niet meer”, bekende de 19-jarige M.A. vandaag met stille stem voor de strafrechter. De tiener riskeert een stevige celstraf voor de zware klappen die hij uitdeelde aan buschauffeur P.V. Ook een tweede 19-jarige hangt heel wat boven het hoofd. De reden waarom A. de buschauffeur zo toetakelde? Een discussie over een... vapetoestel.