Chiro Jooske organiseert Kiwifestival

Een gedurfd initiatief voor een jeugdbeweging. Naast tal van optredens is er kinderanimatie met springkastelen, schminkstand en een kindershow. Sid Weltjens (leiding): “ We kregen van de jeugddienst de kans om iets te organiseren op de weide bij het kasteel Pietersheim. De weide, het podium, toiletwagen en tenten werden gratis aangeboden, zodat dit voor ons een kleinere stap was iets op touw te zetten. Een hele kost valt immers weg. En vermits zo’n kidsfestival nog ontbreekt in Lanaken wilden we in dat gat springen.”