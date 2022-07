Chateau Rewind Festival bijna uitverkocht, nog kaarten voor Zomercarnaval

Het is de eerste keer dat de Nederlandse Rewind organisatie neerstrijkt voor een festival in ons land. Er werd gekozen voor Domein Pietersheim vanwege de unieke locatie. Organisator Pim Litjens: “ We werden getipt door iemand uit ons netwerk en bij het plaatsbezoek waren we meteen verkocht. Het terrein ligt centraal tussen de beide Limburgen en het feit dat we de kamers van het kasteel konden afhuren voor crew en artiesten was leuk meegenomen.”

Litjes’ organisatie stootte toch op enkele verschillen bij de organisatie. “ Hier heb je een zgn. leurderskaart nodig, dus werken we met lokale mensen voor de foodtrucks. We moesten ook in de stroomvoorziening switchen en het dossier met de vergunningen is hier iets dikker. Maar de overheid is zeer enthousiast en welwillend. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks weerkerend evenement wordt.”

Momenteel worden voor beide dagen samen 6000 muziekfans verwacht. Bij de artiesten zijn geen afzeggingen. Van de line-up van zaterdag noteren we o.a. Bizzey, Bilal Wahib, Antoon, de Afro bros en de Rewind All Stars. De hosting komt van Papi Chulo. Op zondag staan o.m. Beppie Kraft, Frans Theunisz, Erwin en de Shakin Dj’s op de affiche. “ Corona gooide roet in het eten met carnaval. Dus halen we dit nu in. Polonaise in de zomer kan ook leuk zijn.”

Volledig scherm De festivalstage staat klaar.