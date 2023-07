CD&V - N-VA wil korting afvalfactuur voor alle alleenstaanden.

LanakenEr heerst momenteel heel wat commotie over de afvalfactuur die Limburg.net deze week aan de inwoners van Lanaken heeft verstuurd. Die is opgesteld in functie van de gezinssamenstelling. Een alleenstaande moet 142,70 euro contributie betalen, een gezin met 4 of meer betaalt zelfs 164,30 euro. Bij het overschrijden van het quotum en twaalf ledigingen dient extra in de beugel getast. Zo kost aangeboden huisvuil dan 0,70 euro per kilogram. Een flinke hap uit het budget. Momenteel is er een vrijstelling voor wie over het statuut zorgwonen beschikt en krijgen alleenstaanden met een verhoogde tegemoetkoming 60 euro korting. CD&V-N-VA die samen als één partij naar de verkiezingen gaan in Lanaken wil een korting voor alle alleenstaanden.