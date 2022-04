Castreer goedkoop je huiskat

Lanaken Mama en drie kinderen afgevoerd na CO-intoxica­tie in Lanaken: wou vrouw brandstof­kos­ten besparen met goedkope terrasver­war­mer?

De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 21 uur opgeroepen voor een melding van ernstige CO-intoxicatie in een woning aan de Kiezelweg in Veldwezelt bij Lanaken. De bewoonster was er het ergste aan toe en kreeg meteen de eerste zorgen toegediend. Ook haar drie kinderen werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht.

