Buurtsporthal herbestemd als miniwoud

Bedoeling is een parkachtige omgeving te creëren waar jong en oud zich kan ontmoeten. Voor jongeren wordt een speelzone met toestellen voorzien. Ouderen krijgen een plek om te zitten. Zo ontstaat er een groene oase in het dorpscentrum, dat momenteel dichtbebouwd is. Toch blijft er ook mogelijkheid voor een beperkte inplanting van woongelegenheden.