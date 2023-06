Buurtbewoners Van Kerckemstraat zijn puinhoop beu

NeerharenDe buurt in de Van Kerckemstraat is het beu. Sinds 2015 voelt men zich van het kastje naar de muur gestuurd. Aanleiding is De Sleutel, een winkel van de vzw Telebouworde in Neerharen. De buurt is bezorgd over de veiligheid en leefbaarheid, hygiëne en de brandveiligheid. Vooral het papier en karton is een doorn in het oog. “ We pleiten al jaren voor een oplossing, maar er komt geen schot in de zaak,” luidt het.