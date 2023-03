Buurt haalt slag thuis, bloembakken van straat

De bloembakken zorgden zelfs voor een verhoogd risico. Ze werden meermaals aan flarden gereden. Daarbij vielen ook brokken aan geparkeerde wagens. Vaak ‘s nachts, waardoor het behoorlijk schrikken was. Ook zorgden ze voor verkeersagressie. “ Intussen zijn ze zelfs zonder zaak, want in de straat is traject controle ingericht sinds januari, “ aldus Frits van der Wens. “ Sindsdien rijdt men er rustiger en zijn de bloembakken echte obstakels geworden die in de weg staan.”