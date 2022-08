Buurt boos over stort De Krieckaert, eigenaar belooft beterschap: “In jaar nog niets veranderd”

Maaseik Medewerker cultuurcen­trum fietst 600 kilometer voor Kom op tegen Kanker

Alain Vankerkom is filmprogrammator bij Cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik en fietst bijna dagelijks 75 kilometer naar het werk. Binnenkort hoopt hij een afstand af te leggen die een heel stuk groter is. Op vrijdag 19 augustus, enkele dagen voor zijn zestigste verjaardag, start hij aan een tocht van 600 kilometer ten voordele van Kom op tegen Kanker.

29 juli