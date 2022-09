‘Boom van het Jaar’ staat mogelijk in Lanaken: “Enige Limburgse genomineerde boom”

LanakenVlaanderen is op zoek naar de boom van het jaar, en maakte een eindselectie van zes bomen. Eén van die zes kanjers staat in Rekem bij Lanaken diep in het bos waar ooit kindertehuis CGK Molenberg lag. De zomereik van 31 meter hoog met een omtrek van 8,3 meter is de oudste in haar soort in de regio. “De kathedraal van Lanaken”, zegt Marino Keulen (Open Vld), die hoopt dat de Limburgers massaal stemmen.

De Quercus Robur, de latijnse benaming voor zomereik, van Rekem maakt kans op de titel van ‘Boom van het Jaar’. De gigant staat op het terrein van het voormalige Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Molenberg waar op het centrale grasplein meerdere indrukwekkende ‘stoven’ van zomereiken staan. Het zijn de oudste en grootste hakhoutstoven uit de streek. Bij hakhoutprincipe werden de takken van de boom steeds gekapt, tot op ongeveer een metertje boven de wortels.

Zo laat de stam steeds nieuwe takken groeien die om de zoveel tijd weer gekapt werden. “De Molenbergsite staat bekend als een voormalige kolonie voor zieke kinderen, die er van de zuivere lucht konden genieten om weer op krachten te komen”, klinkt het bij de Lanakense milieudienst.

Volledig scherm Acht stammen vertrekken in de authentieke hoofdstam. © Gemeente Lanaken

“De plek is dan ook omringd door waardevolle natuurgebieden, die vandaag Europese bescherming genieten. In 2007 kocht de Vlaamse overheid het domein aan, waarna verschillende partijen actief werden benaderd voor een mogelijke invulling van openbaar nut, zoals ecotoerisme, bezinning of natuuronderzoek. Geen enkele partij bleek een kandidaat vanwege de beperkingen door de ligging en de hoge renovatiekosten. In 2019 ging het Agentschap voor Natuur en Bos over tot afbraak van de gebouwen om plaats te maken voor meer natuur.” Het CKG Molenberg heeft intussen een nieuwe locatie gevonden in Bilzen.

Maar in het eerder ‘verscholen' gebied, worden nu heel wat verborgen parels herontdekt, zoals de bewuste zomereik. Deze kanjer telt maar liefst acht stammen. Hakhout werd in het verleden veel toegepast om brand- en geriefhout te produceren. Meestal was de groeiperiode eerder kort zodat je ook kleiner hout kon ‘produceren’.

Schijnwerper

Burgemeester Marino Keulen is alvast fier. “We zijn daar héél trots op als gemeentebestuur. Een beetje de kathedraal van de Lanakense natuur, echt een monumentale boom als je ervoor staat. Lanaken is een zeer groene gemeente, ligt in het Nationaal Park en bestaat voor 40 procent uit natuur en landbouw. Deze boom is echt een kroonjuweel. Het bewuste domein was voeger wel toegankelijk, maar de boom ging wat op in het grotere geheel van vele bomen die er stonden. Op deze manier richten we de schijnwerpers op de parels die we in onze natuur hebben, waar de mens amper verdienste aan heeft.”

De winnende Vlaamse boom wint een mooie prijs en mag België vertegenwoordigen op de Europese wedstrijd ‘European Tree of the Year’. Er kan nog gestemd worden tot 14 oktober via deze link.

