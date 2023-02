Boek Tony Waegeman schijnt nieuw licht op Pietersheim

Veldwezelt-Lanaken Ex-sche­pen en raadslid Nico Geraerts na slepende ziekte overleden

Zopas raakte bekend dat Nico Geraerts overleden is. Hij was oud-schepen en eregemeenteraadslid voor Open -Vld in Lanaken. Geraerts werd in 1953 geboren te Veldwezelt en sliep in op de palliatieve afdeling van het AZ Vesalius Tongeren na een slepende ziekte. Geraerts was vrijgezel en zou in april 70 jaar worden.

8:26