BM studio lanceert nieuwe CD ‘Keersmis langs de Maas’

Op de CD staan 15 nieuwe nummers en ook 5 tracks uit het verleden. De liedjes zijn in de streektaal en tal van bekende en oud-bekende artiesten brengen er een cover of origineel nummer. Enkele namen: Combo Horizon, De Porijkes, Bernd Vanherle, Noël Schobben, Juulke, Olaf Fryns en Jo Martens. Er staat ook een bonustrack op. Dat is de ‘Decemberwals’ geworden, een hommage aan wijlen Lucien Van Damme. Hij was o.a. dirigent bij KH De Hoop in Gellik en nam destijds deze wals op in de studio. Een leuk nummer dat terug werd afgestoft voor deze gelegenheid.