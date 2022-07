Bewoners krijgen inspraak herinrichting Houterstraat

Schepen Astrid Puts (Open Vld): “ Probleem is dat er nog geen gescheiden riolering ligt. De gemeente diende hiervoor 16 jaar geleden een aanvraag in bij Fluvius. Maar de netbeheerder geeft telkens weer aan dat dit geen prioriteit krijgt. Daarenboven stelt Fluvius dat dan ook de lager gelegen delen van Gellik (Dorpsstraat en Wijerdijk) een nieuwe afwatering moeten krijgen. Als we een nieuwe weg willen aanleggen moeten we dit dus op de bestaande riolering doen. Dit betekent dat we alle werken zelf moeten financieren en de bovengrondse elektriciteitskabels niet ondergronds krijgen wegens plaatsgebrek.”

Participatie

En dus wil de gemeente niet langer wachten. Daarom startte men een participatieproject met de bewoners van de Houterstraat. Daarbij stemde 92 procent voor de vernieuwing. “ Ze willen een mooie straat in asfalt, met voetpaden, fietssuggestiestroken, snelheidsremmende maatregelen en groen. We hebben hiervoor 1.150.000 euro vrijgemaakt,” aldus Puts.

Fasegewijs

De heraanleg gebeurt in twee fases. Het eerste gedeelte van de Houterstraat tussen Zutendaal en het kruispunt met de Gellikerheide start volgend jaar. Fase twee van de Gellikerheide tot de Dorpsstraat staat gepland in 2026. Er is een ontwerper aangesteld. “ Nog tot 28 augustus kunnen alle inwoners van Gellik aangeven waarmee de ontwerper rekening moet houden. Dat kan online via de Stem van L. Iedereen krijgt ook een infobrief in de bus. En als er hulp nodig is, kan men terecht bij de dorpsaanspreekpunten. Men mag tevens de bevoegde schepenen aanspreken. Na afloop worden de inwoners uitgenodigd op een infovergadering waar de reacties worden besproken. “