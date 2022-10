Bestuurder wijkt uit voor reeën en botst tegen boom

voetbal eerste nationale Henk Dijkhuizen en Patro Eisden blijven winnen: “Zege tegen Mandel is zevende opeenvol­gen­de duel zonder nederlaag”

Het gaat uitstekend met Patro Eisden. De Maaslanders konden in Mandel opnieuw schitterende cijfers voorleggen: een vlotte overwinning, drie goals gescoord door drie verschillende spelers, opnieuw een clean sheet en een steviger plaats in de top drie. “Wat een ongelooflijke reeks zetten we neer. Op de openingswedstrijd in La Louvière na, verloren we geen enkele wedstrijd meer”, juichte Henk Dijkhuizen.

9 oktober