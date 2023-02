Bestuurder (51) overleden nadat hij onwel wordt achter het stuur

Populair Tik­Tok-film­pje toont ‘urbexers’ die verlaten ziekenhuis verkennen

Op twee filmpjes, die kortgeleden op het sociale medium TikTok werden geplaatst, is te zien hoe urban explores of ‘urbexers’ het oude ziekenhuis in Maaseik verkennen. De filmpjes werden in totaal al bijna 40.000 keer bekeken en dat heeft anderen duidelijk op ideeën gebracht. In de tussentijd krijgt het verlaten gebouw steeds meer nieuwsgierige urbexers en jongeren over de vloer. Het gemeentebestuur wil het ziekenhuis al een tijdje slopen, maar wacht nog op subisidies.