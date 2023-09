Beleef vastenavond op Euregionale carnavalsbeurs

“Terwijl Steven vocht voor zijn leven hebben ze hem geschminkt en zijn nagels gelakt”: ‘vrienden’ grijpen niet in als dertiger in coma raakt na drugsge­bruik

Het begon heel onschuldig toen Steven Ubben (35) naar een vriendin fietste om een document af te printen. Het eindigde dramatisch met het overlijden van de dertiger uit Meeuwen (Oudsbergen) nadat hij vloeibare xtc had ingenomen. Zes verdachten die betrokken waren bij het overlijden, staan vrijdagochtend voor de correctionele rechtbank van Hasselt. In plaats van hun vriend te helpen, haalden ze ‘grappen’ uit met hem. “Niemand van die zes heeft ooit maar contact gezocht met of zijn excuses aangeboden aan de familie.”