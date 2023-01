Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Lanaken nog geld kan afhalen

Dilsen-Stokkem Geen moordwapen, geen motief en geen dader. Kinderen geloven niet in schuld van vader, maar wie vermoordde Gerty (61) dan wel?

Vermoord in haar zetel in de eeuwenoude Damiaanhoeve in het Limburgse Elen, die enkele minuten later in brand werd gestoken om eventuele sporen te wissen. Lange tijd leek de moord op Gerty Vanhoef (61) onopgelost te blijven. Tot speurders twee jaar later, in oktober 2020, weduwnaar Bèr Bohnen verdenken van de feiten. De harten van hun drie kinderen breken een tweede keer, hoewel ze nooit twijfelden aan het verhaal van hun vader. Bèr ontkent nog altijd en is een vrij man. Maar wie vermoordde Gerty Vanhoef dan wel?

30 december