Axl Bijnens: Van innerlijke perfectie tot chaos in de keuken

Nochtans kan je het wel verwachten. Als kind vertoefde Axl constant in de horeca. Enerzijds via zijn vader die in de hotelsector werkte en anderzijds door zijn grootouders die destijds een bekend recreatiepark uitbaatten in Gellik. ‘Nonna’ Rosa bakt graag gebak en Axl stak graag een handje toe, zo blijkt nu.

Mont Blanc

Axl vindt de Bake Off-contest moeilijk, maar ook uitdagend. “ Ik heb me gesmeten. Het was een nieuwe keuken, waar ik mijn draai moest vinden. De technische proeven waren best zwaar. Zo moest ik een ‘Gateau Mont Blanc’ maken. Daar had ik nog nooit over gehoord. Je krijgt een onvolledig recept, in dit geval ontbrak de opbouw. Opzoeken op internet is verboden. Daarbij was het tijdens de opname zeer warm in de tent bij kasteel Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw. Letterlijk zweten geblazen dus. Het zijn arbeidsintensieve opnamen. Voor één aflevering zijn er twee dagen opname. Soms liepen die van 7 uur ’s morgens tot 18 / 19.30 uur ’s avonds. Ik had veel stress. Het ging al fout met de eieren. “