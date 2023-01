Axl Bijnens is de beste bakker van Vlaanderen!

“Het is volbracht! Ik ben superblij dat ik zover ben geraakt. Ik zag het niet aankomen”, vertelt Axl over zijn acht weken lange parcours, dat met ups en downs voor een mooi spektakel zorgde. Zijn laatste constructie mocht er dan ook zijn. “We hopen je terug te zien op professionele wedstrijden”, luidde het. Maar dat zal niet voor meteen zijn, zo blijkt. “ We hebben de overwinning gevierd met mijn vrienden en naaste familie. Daar hoorden cocktails en champagne bij. De kans is groot dat ik in april voor 2 maanden naar Madagaskar mag. Daar ga ik stage lopen bij een chef patissier in een bekend hotel. Ik wil er mijn hobby’s combineren, nl. enerzijds meelopen in de afdeling patisserie en anderzijds één en ander opsteken van de natuur. Denk aan de cacao-, vanille- en kruidenplantages. Een unieke kans die ik zeker niet wil missen.”