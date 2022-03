ASSISEN. Broer van slachtoffer ging net voor de feiten nog op restaurant met beschuldigde: “Rico mompelde: ‘dit is het laatste avondmaal’”

Slachtoffer Inge Verstappen wilde na 35 jaar een punt zetten achter haar relatie met Enrico C. (60) en hun huis in de Hoenderbroekstraat in Lanaken verkopen. Op 3 september 2018 had ze daarvoor een afspraak bij de notaris. Een hoogoplopende ruzie tussen het koppel leidde die dag tot de dood van de marktkraamster, die overleed na enkele messteken in de halsstreek. Lees alles over de zaak in ons dossier.