Aperitiefconcertjes op kiosk

BINNENKIJ­KER. Wie wordt voor 2,5 miljoen de nieuwe ‘jonkvrouw’ van het kasteel van Wijer? “Compleet met slotgracht, buitenzwem­bad én ingericht café”

Op zoek naar een nieuwe stek en mag het best wat meer zijn? ‘Chateau de Weijer’ in Nieuwerkerken is op zoek naar een nieuwe eigenaar en voor een kleine 2,475 miljoen euro kan u dat zijn. In ruil krijgt de koper een idyllisch, instapklaar kasteel. “Wie het kasteel van Wijer binnenwandelt, waant zich meteen een jonkvrouw of - heer", lacht vastgoedmakelaar Patrick Minnaert. Al doen er evengoed verhalen van heksenjachten en brandstapels in de tuin van het kasteel de ronde.