Andere rijrichting Commandant Giddelostraat

De gemeente krijgt regelmatig klachten over het negeren van het eenrichtingsverkeer en dat de inrit aan de noordzijde te gevaarlijk is. Navraag bij de buurt leidde tot een oplossing om de rijrichting in de Commandant Giddelostraat om te draaien. Dit wil zeggen dat inrijden verplicht wordt via de Montaigneweg en uitrijden langs de Tongersesteenweg. Alle bestuurders zullen dus richting de nieuwe rotonde aan het Montagnehof moeten rijden. De rotonde vormt de perfecte terugkeermogelijkheid voor automobilisten richting Veldwezelt of Gellik.