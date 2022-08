Afvalberg in Rekem vat vuur: brand onder controle

Lanaken Premies helpen horeca terug op de kaart zetten

De invoering van premies, het afschaffen van de terrasbelasting en de tussenkomst in promotie hebben de horeca in Lanaken na de coronamaatregelen goed geholpen. Er werden in totaal 21 aanvragen ingediend bij de gemeente , goed voor een tussenkomst van 129.873 euro.

28 juli