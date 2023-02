90 mannen voor 90ste verjaardag van Madeleine uit Lanaken: “Ene na de andere roos op mijn schoot!”

Nog steeds geen spoor van vermiste Emilia (75): politie zoekt zaterdag verder

De zoekactie naar de 75-jarige Emilietta Chini gaat zaterdag verder. Zowel donderdag als vrijdag werd vruchteloos naar de dementerende vrouw gezocht met drones, warmtecamera’s en speurhonden. Emilietta vertrok woensdag in de late namiddag uit haar woning aan de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk en is sindsdien vermist.