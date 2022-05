284 bestuurders leggen ademtest af tijdens verkeerscontrole van politie LAMA

Limburg Voorlopig geen extra droogte­maat­re­ge­len in Limburg

De lange droogteperiode in ons land begint stilaan een gespreksonderwerp te worden. Dinsdagmiddag zat de werkgroep ‘Droogte’ in Limburg ook samen. De toestand gaat van code groen richting code geel, maar bijkomende maatregelen moeten we volgens gouverneur Jos Lantmeeters nog niet verwachten. “Momenteel geldt er al een gedeeltelijk captatieverbod . Sinds 1 januari is het verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten. We blijven de situatie voor grotere beken en rivieren verder opvolgen.”

3 mei