20-jarige dood aangetroffen in appartement in Lanaken

ZIEN. UHasselt viert 50ste verjaardag met theater­voor­stel­ling samen met Het Nieuwstede­lijk

Voor de 50ste verjaardag van UHasselt maakt theaterhuis Het nieuwstedelijk de voorstelling ‘Mooie jaren - een kroniek van onze tijd’. “Een voorstelling over de voorbije halve eeuw waarin we een generatie vrienden volgen die het leven, de liefde en een wereld in voortdurende verandering ontdekken", zeggen regisseurs Stijn Devillé en Christophe Aussems. Op 19 mei gaat de voorstelling in première in het Cultuurcentrum Hasselt, waarna deze in het najaar doorheen heel Vlaanderen trekt.