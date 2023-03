1380 meldingskaarten klagen problemen aan

De meeste meldingen gaan over de straatverlichting. Lanaken telt 5267 lichtpunten. Daarvan is 36 procent reeds voorzien van LED- verlichting en netbedrijf Fluvius zet hier verder op in. Andere opmerkingen gaan vooral over groenvoorziening. Met name het gebrek aan snoeibeurten is een doorn in het oog. Derde in de rij vormt het verkeer: zwaar verkeer in de dorpskernen, parkeerproblemen en te hoge snelheid worden vaak vermeld. Trajectcontroles moeten hier een oplossing bieden.