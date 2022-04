122 schapen grazen in Park Uilenspiegel

Met de negatieve ervaring van vorige herder in het achterhoofd zal Kristel Vautmans werken onder toezicht van duurzaamheidsambtenaar Bart Hoelbeek. Vautmans heeft er goed oog in. Ze opereert in opdracht van de vzw Limburg Landschap en kent het klappen van de zweep. “ De gemeente kent me, want ik sta ook in voor de runderen en konikpaarden in het natuurgebied Hochter Bampd. Voorlopig is de uitvalsbasis voor de schapen nog Hengelhoef, maar ik hoop op termijn voor noodgevallen de stal van de kinderboerderij te kunnen gebruiken.”