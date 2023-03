100 jaar Femma: hulde aan Marie Delwaide

“Leuke nieuwe profielfo­to en speciaal voor mij”: psychia­trisch onderzoek voor Peltenaar die vrouw drie jaar lang stalkt

Ze leerden elkaar kennen via een datingsite en in het begin was alles rozengeur en maneschijn. Maar beetje bij beetje kreeg de 30-jarige Peltenaar veel greep op zijn nieuwe geliefde, te veel. Van meermaals bellen, bedreigingen aan haar omgeving tot medische dossiers openbaar maken: de jonge vrouw kreeg drie jaar lang heel wat te verduren. “Toen ik een oranje jas kocht, dacht hij dat het voor hem was omdat het zijn lievelingskleur is.” Nu vraagt de rechter een psychiatrisch onderzoek voor de man.