10 hectare industriegrond vervroegd vrijgegeven

VROUWENVOETBAL Super League KRC Genk Ladies blijft verbazen en wint nu ook tegen leider en titelkandidaat OHL: "Met deze overwinning bewijzen we dat we iedereen aankunnen"

KRC Genk blijft aan het feest. Nadat KRC Genk Ladies zich vorig week plaatste voor de finale van de Beker van België, namen de Genkies zaterdag de maat van leider OHL in de eerste speelweek van play-off 1. Uitblinkster Lisa Petry zette voor de rust tweemaal de netten bol. In een pittige tweede helft stak de leider een extra tandje bij en drukte Genk achteruit. Een prima keepende Aukje van Seijst hield haar team met meerdere knappe reddingen overeind. Verder dan de aansluitingstreffer van Cranshoff raakte OHL niet. “De trainer schoof me van de rechterflank naar de spits. Het bleek een juiste keuze. Met deze zege bewijzen we dat we de top aankunnen en mikken dan ook voluit op een derde plaats”, genoot Lisa Petry na afloop.