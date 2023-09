Boerenkijg­co­mité viert 225ste verjaardag van boeren­krijg

In het Boerenkrijgpark in Overmere is het dit weekend groot feest. Het is exact 225 jaar geleden dat de Boerenkrijg in Overmere begonnen is, een opstand tegen het toenmalige regime. In en rond het park waren er tal van activiteiten te beleven, en er was ook een heel legerkamp aanwezig zoals vroeger.