Xan Tonnelier (17) verbaasd over wegkapen hoofdrol in gloednieuwe musical Kamp Delta: “Een rol die heel ver uit mijn comfortzone ligt”

Laarne/WetterenDe 17-jarige Xan Tonnelier uit Laarne krijgt, naast actrice en zangeres Femke Verschueren, als kampbewoner Kai één van de hoofdrollen in de cast van de gloednieuwe musical Kamp Delta: “Het personage ligt mijlenver uit mijn comfortzone dus ik zal wel wat kunnen acteren, denk ik”, os de jonge musicalacteur verbaasd over zijn hoofdrol.

Na het succes van ‘School of Rock’, mag jongerenkoor Melodia van The Singing Factory opnieuw schitteren in een volwaardige musicalproductie met acteurs van 14 tot 17 jaar uit gans Vlaanderen. Uit de pen van MNM-presentator Wanne Synnave ( ‘Magdalena’ en ‘November ‘89’), die ook de regie op zich neemt, vloeide het script en de muziek voor de gloednieuwe musical ‘Kamp Delta’. Daarin speelt de 17-jarige Xan Tonnelier één van de hoofdrollen.

Kamp Delta neemt je mee naar de toekomst en werpt een blik op hoe mensen in het jaar 2099 omgaan met oorlog en de drang om te overleven. Helaas ook momenteel een pijnlijk actueel thema. In die wereld - althans wat daar van over blijft, want het is acht jaar nadat de aarde aan z’n einde kwam - zijn de inwoners van Kamp Delta ervan overtuigd dat zij de enige overlevenden zijn. Dat is buiten de drie nieuwkomers Lexi, Amy en Max gerekend, die met hun aankomst in het kamp, het leven en het wereldbeeld van de inwoners compleet op zijn kop zetten. Ondersteund door een liveband wordt het publiek meegevoerd naar een wereld die (nog) niet bestaat en toont hoe mensen in de toekomst omgaan met oorlog en de drang om te overleven.

Volledig scherm Xan speelt één van de hoofdrollen. © RV

Reeds op jonge leeftijd creatief

Eén van de hoofdpersonages, kampbewoner Kai, wordt vertolkt door de 17-jarige Xan Tonnelier uit Laarne. De KSA’er is laatstejaarstudent Wetenschappen en Talen aan het Sint-Gertrudiscollege van Wetteren. En danst al enkele jaren ballet en hiphop in de dansschool Il Cigno in Merelbeke. De zoon van Joeri Tonnelier en Guigone Neyt en broer van Lara (15) komt ook uit een creatief nest. Papa werd zelfs ooit wereldkampioen slagorkest en kan ook goed zingen. Als kind speelde Xan ook bij het jeugdtoneel Darmika en bij de productie van de Ketnet-musical Knock-out had hij al een kleine rol te pakken.

Volledig scherm Xan had eerder al een rol in een KETNET musical. © RV

Maar nu was hij zelf verbaasd dat hij de rol in de wacht sleepte. “Ik ben van nature een opgewekt, vrolijk en enthousiast persoon dus het personage van Kai ligt heel ver uit mijn comfortzone. Hij is een somber, stoer en dominant figuur. Het tegenovergestelde van mezelf. Dat ze me kozen voor de rol wil zeggen dat ik wel wat kan acteren”, lacht hij. “Maar ik kan me heel goed inleven in een rol en kijk geweldig uit naar de première”, zegt hij. “Na mijn middelbare studies hoop ik ook verder te studeren in een musical of theateropleiding en hier mijn beroep van te maken”, klinkt het resoluut.

Debuut voor Femke Verschueren

Naast de jongeren in zowel hoofdcast als ensemble, is er ook een in het oog springende musicaldebutante. Actrice en zangeres Femke Verschueren (22), bekend als Elke Gevaert in de VTM-telenovelle ‘Lisa’, maakt voor het eerst haar opwachting in een musical en in een theaterproductie tout court en pakt als kampleidster ‘Jax’ één van de hoofdrollen. Femke weet als geen ander hoe spannend het is om als jong meisje op een podium te staan. Na haar overwinning als 11-jarige in de nationale preselectie, bezorgde ze ons land in 2011 een zevende plaats bij ‘Junior Eurosong’ met het nummer ‘Een Kusje Meer’. Tegenwoordig is Femke bijna dagelijks te zien op tv, want naast haar zangcarrière, speelt de immer stralende brunette ook ‘Elke Gevaert’ in de succesvolle VTM-telenovelle ‘Lisa’.

Volledig scherm Femke Verschueren © Thomas Van Caeneghem

‘Kamp Delta’ speelt vanaf 28 oktober tot en met 13 november in het Zuiderpershuis in Antwerpen. De voorstelling wordt afgeraden voor kinderen jonger dan 12, tenzij onder begeleiding van een volwassene. Tickets & info via singingfactory.be

