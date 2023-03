WTC Pedaal Laarne bestaat 50 jaar en telt meer dan 100 leden

“Het doel waarmee de stichters van start gingen was om op een sportieve manier via het fietsen mensen bij elkaar te brengen. Bij de stichting was de leuze van de club dan ook “Samen uit, samen thuis”. Dit is tot op heden nog steeds zo, niemand wordt achtergelaten”, zegt Peter Devos van WTC Pedaal.

“In het daaropvolgend jaar waren reeds 10 leden aangesloten. Al gauw is het ledenaantal gegroeid zodat de club heden meer dan 100 actieve leden telt. Hun doel was om fietstochten te maken in clubverband. Sinds 2015 is de vereniging omgevormd tot een vzw. Waar aanvankelijk slechts 1 categorie bestond, is dit in de loop der jaren gewijzigd naar 3 categorieën. Zo konden leden kiezen welke categorie het beste paste bij hun capaciteiten. Vanaf 2016 zijn nu ook dames aangesloten.”

“Bij het begin van het seizoen wordt een programmaboekje opgesteld met alle nuttige informatie. Naast de wekelijkse tochten op zondagvoormiddag werden en worden er eveneens extra activiteiten ingericht zoals de ritten in de Ardennen, de rit naar de Mont Ventoux in Frankrijk of naar Reims, familieritten naar zee en het jaarlijks eetfestijn met huldiging van de kampioenen. Ook volgend jaar plannen we een fietsvakantie in Spanje.”

Volledig scherm Bestuur Pedaal. © Didier Verbaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.