Weesgedichten en Bibmaatjes in Laarne

Inwoners van Laarne konden een weesgedicht adopteren en die verschijnen nu in het straatbeeld. Een volledige lijst van deze poëtische route vind je binnenkort op de site van de bibliotheek. Met het thema vriendschap van de editie in gedachten, serveert Laarne ook ‘Bibmaatjes’, een poëtische menu in meerdere gangen. Een maatje kan verwijzen naar een vriend of naar die Hollandse lekkernij die je vooral op exotische markten vindt. Het literaire menu zal daarom zoet zijn als een vriendschap en informeel zoals een maatje wordt gesmaakt.

Slam Poetry

En op zaterdag 28 januari is er Slam Poetry, een boksmatch met woorden. Dit is een moderne vorm van voordrachtspoëzie in zijn meest pittige vorm, verwant aan hiphop en rap. In deze workshop krijg je het helemaal onder de knie en kan je binnenkort jouw vrienden en familie imponeren met jouw poëzie en performance. Giovanni Baudonck is een autodidact die steeds in evolutie is. Dit reflecteert zich in zijn artistieke parcours als acteur, woordkunstenaar, begeleider en theatermaker. Deze workshop De poëzie zelf is je vriend duurt 180 minuten en is geschikt voor wie ouder is dan 16 jaar. Inschrijven is verplicht. Maximaal 10 personen kunnen deelnemen op zaterdag 28 januari van 10 tot 13 uur in zaal Melopee aan de Keistraat 5.