WEER. Vanochtend zware regen en bewolking in Laarne

Vernieuwde Delhaize heropent twee maanden na zware brand: “Nog mooier en ruimer”

Amper twee maanden na een verwoestende brand, opende Delhaize aan de Korte Bergstraat in Wetteren donderdagochtend opnieuw de deuren. En de klanten zijn laaiend enthousiast. “Het is even zoeken, maar de winkel is prachtig”, klinkt het.