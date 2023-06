WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Laarne

Van familie­zaak naar grootste naaiwinkel in de Benelux: “Maar we willen vooral de gezellig­ste zijn”

Aan de Brusselsesteenweg in Melle heropent Mertens Service Center deze week feestelijk de deuren van de vernieuwde en vooral dubbel zo grote zaak. De winkel, gespecialiseerd in naaimachines en toebehoren, is met meer dan 600 vierkante meter winkeloppervlakte de grootste speciaalzaak in de Benelux.