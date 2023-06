WEER. Vanochtend kans op helder weer in Laarne

Wat doet Els De Schepper in een tankstati­on op de E17? “Proeven van het buffet van het leven”

Wat Doe Ik Hier? Dat is één van de vragen die Els De Schepper zich stelt in haar nieuwe en gelijknamige boek dat in oktober, samen met de première van de gelijknamige theatervoorstelling op de wereld worden losgelaten. Waarom ze dat boek voorstelde in een tankstation langs de E17 in Kalken was één van de prangende vragen die wij hadden voor de theatervrouw/acteur/auteur.