WEER. Vanochtend helder weer in Laarne

Op zoek naar een unieke teambuil­ding? Met deze 7 activitei­ten in de regio Gent bouw je een hecht team

Teambuildings zijn vandaag niet weg te denken uit het bedrijfsleven. Ze helpen een band op te bouwen tussen de collega’s, wat de organisatie alleen maar ten goede komt. Heb je geen idee wat je kan doen met je medewerkers? Wij zochten zeven unieke activiteiten in de regio Gent. Van De Mol in het Kasteel van Laarne tot VR games in Gent: met deze activiteiten worden jij en jouw collega’s een hecht team.