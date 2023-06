WEER. Vanochtend helder weer in Laarne

Van de makers van Quondam uit Berlaar, nu ook Campo Laarne: “Glamping in de middeleeu­wen”

Het middeleeuws festival Quondam wordt al tien jaar in Berlaar georganiseerd op en rondom het kasteeldomein ‘t Hooghuys. Quondam krijgt er nu een klein broertje bij, want de organisatie achter het festival komt nu met een nieuw concept. Het Slot van Laarne is het decor van van een nieuwe unieke glamping-beleving in een middeleeuws tentendorp: Campo Vlaanderen. Nu kan je middeleeuwen ook herbeleven op Campo Laarne.