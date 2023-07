WEER. Stralend zonnig weer in Laarne vandaag

Bewoner (70) staat ‘s nachts plots oog in oog met gemaskerde inbreker, die twee schoten lost. Later blijkt het zijn eigen petekind te zijn

Gewekt door glasgerinkel ging een 70-jarige man uit Destelbergen in de zomer van 2022 de confrontatie aan met een inbreker in zijn woning. Nog voor hij goed en wel besefte wat er aan het gebeuren was, werd hij twee keer beschoten. De dader sloeg op de vlucht en kon ontkomen. De politie stond dagenlang voor een raadsel, tot een gerucht op café in Laarne het onderzoek nieuw leven in blies. Niemand minder dan het petekind van de bewoner vliegt nu voor 9 jaar achter de tralies, wegens poging moord.