WEER. Kans op bewolking vanochtend in Laarne

Lokale handelaars slaan opnieuw handen in elkaar voor unieke moederdag­box

Bloemenzaak ‘t Groen, Clement Wines, en restaurant Pur Boeuf uit Berlare hebben opnieuw de handen in elkaar geslagen voor een unieke moederdagbox te maken. In 2021 deden ze dit een eerste keer, en nu herhalen ze deze succesformule nog eens op vraag van heel wat mensen. “Het is fijn dat we als handelaars samen deze actie kunnen organiseren", zegt Jeff Hanselaer van Pur Boeuf.