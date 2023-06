WEER. In Laarne bewolkt weer vanochtend

Elektri­sche bromfiets aan fietsenpar­king Nieuwdonk gaat volledig in vlammen op

Op de parking van de Nieuwdonk in Overmere is maandagnamiddag een elektrische bromfiets volledig in vlammen opgegaan. De brandweer kon enkel het voertuig gecontroleerd blussen, want van de bromfiets bleef niets meer over.